Eintracht Frankfurt'ta Falette açıklaması

Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'ndeki iki yılın ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak. Teknik direktör Adi Hütter, takımının planları üzerine konuştu ve kiralıktan dönen Simon Falette hakkında açıklamalarda bulundu.



Kiralıktan dönen Falette'nin kulübü Frankfurt ile 2021 yazına kadar sözleşmesi sürecek. Teknik direktör Hütter, Falette'yi as oyuncu olarak kullanmayı düşünmüyor.



"FORMA REKABETİ ŞİDDETLİ OLACAK"



Adi Hütter stoper oyuncu için yaptığı açıklamada; "Simon Falette iyi bir oyuncu ve gerçekten iyi bir insan. Onu çek seviyorum ancak burada forma rekabeti şiddetli olacak ve o da oynamak istiyor. Bu nedenle herkes için ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.



28 yaşındaki Falette, Ocak transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Stoper oyuncusunun kadroda düşünülmemesi nedeniyle Frankfurt, talip olacak olan kulüplere kolaylık sağlamak istiyor.



