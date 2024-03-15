Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde play-off tarihleri belli oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off serilerinin tarihleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde play-off tarihleri belli oldu
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15 Mart 2024 15:52
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off serilerinin tarihleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 serisinde 1. maç 2 Nisan, 2. maç 5 Nisan, muhtemel 3. maç 8 Nisan'da yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ise 1. maç 11 Nisan, 2. maç 14 Nisan, 3. maç 17 Nisan'da, muhtemel 4. maç 20 Nisan'da, muhtemel 5. maç ise 23 Nisan'da oynanacak.

- Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisinde ise 1. maç 1 Nisan, 2. maç 4 Nisan, muhtemel 3. maç 6 Nisan'da yapılacak.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ise 1. maç 9 Nisan, 2. maç 13 Nisan, 3. maç 15 Nisan, muhtemel 4. maç 18 Nisan, muhtemel 5. maç 21 Nisan'da oynanacak.

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