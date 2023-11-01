Efeler'e kupada Süper Lig'den rakip

3. Lig ekibi Efeler 09, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Efeler'e kupada Süper Lig'den rakip
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01 Kasım 2023 14:45
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Uzatmalar da berabere biterse tur atlayacak takımı seri penaltılar belirleyecek.

Efeler kupada bu sezon ilk kez Gaziantep FK önünde sahne alacak. Gaziantep temsilcisi Süper Lig'deki son sınavında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.

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