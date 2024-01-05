Efeler 09'a stadyum izni çıktı

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09'un, Nazilli Stadı'nda maçlarını oynama talebi kabul edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09'a stadyum izni çıktı
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05 Ocak 2024 14:24
Aydın'ın TFF 3'üncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK'nın sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya ilçenin 2'nci Lig'deki takımı Nazilli Belediyespor'dan olumsuz yanıt gelmesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi.

Aydın merkezdeki emektar Adnan Menderes Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkımına başlanınca sıkıntı yaşayan, ilk yarıda rakiplerini İncirliova'da ağırlayan Efeler, sezonun ikinci yarısında Nazilli İlçe Stadı'nı Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü kullanacak.

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