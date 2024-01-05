Efeler 09, 1. Lig'den transferi yaptı

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09, Balıkesirspor forması giyen Enes Karabulut'u kadrosuna kattığı açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09, 1. Lig'den transferi yaptı
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05 Ocak 2024 14:14
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı.

Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor'da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig'de 5, TFF 2'nci Lig'de 8, 3'üncü Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 4 kez forma giydi.

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