Edin Dzeko: ''Mourinho büyük karakter''

Fazla gol yediklerini söyleyen Dzeko, "Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." dedi.

"MOURINHO BÜYÜK BİR KARAKTER"