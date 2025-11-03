03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Edin Dzeko, Fiorentina'da aradığını bulamadı!

Fenerbahçe'den sonra İtalya'ya geri dönen Edin Dzeko, İtalya'da aradığını bulamadı. 39 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da 13 maçta 2 gol attı.

calendar 03 Kasım 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edin Dzeko, Fiorentina'da aradığını bulamadı!
Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından İtalya'ya Fiorentina formasıyla dönen Edin Dzeko, yeni takımında aradığını bulamadı.

2 GOL ATTI

Edin Dzeko, geride kalan süreçte Fiorentina forması altında 13 maçta 459 dakika şans buldu. Dzeko, bu maçlarda 2 kez ağları havalandırdı.

LİGDE GOL YOK
AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ

39 yaşındaki futbolcunun 2 golü de ligde gelmedi. Dzeko, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi'nde fileleri havalandırdı. Konferans Ligi'nde deplasmanda oynanan ve 3-0 kazanılan Rapid Wien maçında fileleri havalandıran Dzeko, Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

FIORENTINA'DA SONUÇLAR KÖTÜ


Öte yandan Dzeko'nun takımı Fiorentina, 10 haftası geride kalan Serie A'da henüz galibiyet alamadı. Fiorentina, 10 haftada 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 4 puan toplayabildi. İtalyan ekibinde bu performansın ardından teknik direktör Stefano Pioli'nin de koltuğu sallanıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
