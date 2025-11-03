Edin Dzeko, Fiorentina'da aradığını bulamadı!

Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından İtalya'ya Fiorentina formasıyla dönen Edin Dzeko, yeni takımında aradığını bulamadı.
2 GOL ATTI
Edin Dzeko, geride kalan süreçte Fiorentina forması altında 13 maçta 459 dakika şans buldu. Dzeko, bu maçlarda 2 kez ağları havalandırdı.
LİGDE GOL YOK
AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ
39 yaşındaki futbolcunun 2 golü de ligde gelmedi. Dzeko, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi'nde fileleri havalandırdı. Konferans Ligi'nde deplasmanda oynanan ve 3-0 kazanılan Rapid Wien maçında fileleri havalandıran Dzeko, Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
FIORENTINA'DA SONUÇLAR KÖTÜ
Öte yandan Dzeko'nun takımı Fiorentina, 10 haftası geride kalan Serie A'da henüz galibiyet alamadı. Fiorentina, 10 haftada 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 4 puan toplayabildi. İtalyan ekibinde bu performansın ardından teknik direktör Stefano Pioli'nin de koltuğu sallanıyor.
