Eczacıbaşı Spor Kulübü yeni salonunu törenle açtı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün, Kartal'da yapımı 15 ay süren modern yapısı ve uluslararası standartlara uygunluğuyla dikkat çeken yeni spor salonu törenle açıldı. 25 bin metrekare alana sahip salon, 7 bin 820 metrekare spor alanı ve 4 bin kişilik oturma kapasitesine sahip. FIVB ve CEV standartlarına uygun şekilde yapımı tamamlanan ana saha; üç antrenman salonu, altyapı sporcuları için konaklama alanları, fitness ve fizyoterapi bölümlerini de içinde barındırıyor. Açılış töreni, İstanbul Vali Yarımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın yanı sıra voleybol camiasının önde gelen isimleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.Salonunun açılışında yaptığı konuşmada 60 sene önce küçük bir fabrika takımı olarak spor camiasına girdiklerini hatırlatan Faruk Eczacıbaşı, "Türk voleybolunun en güçlü markalarından birine uzanan bir hikayeyi de mümkün kıldık. O gün atılan adımlar bugün Türk voleybolu sahnesine çıkaran güçlü bir ekole dönüştü. 52 sene önce ilk salonumuzu açtığımız zaman bugün buralara geleceğimizi hiç düşünmezdik. Bugün açılışını yaptığımız bu salonda tam olarak bu inancın bir göstergesidir. Kadınların sahada olması aslında bu ülkenin geleceğinin sahada olması demektir. Yeni salonumuzu Türk ve dünya voleyboluna açmaktan gurur duyuyoruz. Eczacıbaşı için voleybol, kupalardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bizim için voleybol, kadınların gücüne, cesaretine ve toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer almasının gerekliliğine inancımızın simgesi. Bugün açtığımız bu salon, yalnızca bir yapı değil; geleceğin kaptanlarının ve yıldızlarının yetişeceği bir yuva, Türkiye'nin gurur hikayelerinin yazılacağı yeni bir sahne" şeklinde konuştu.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Eczacıbaşı'nın Türk voleyboluna katkılarının altını çizerek, "66 yıl, dile kolay, aralıksız Türk sporuna hizmet etmek. Avrupa'da ve dünyada en başarılı bir şekilde temsil edilen bir branştan bahsediyoruz. Bugün takım sporlarında Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı'nı okutan tek branş voleyboldur. Bugün voleybol, Avrupa'da ve dünyada bütün ülkelerin analizinde kız çocuğu olan ailelerin tercih ettiği branş olarak yüzde 80 ile Türkiye birinci sırada. Yüzde 50'yi aşan başka bir ülke yok. Bugün böyle bir salonun Türk sporuna kazandırılması, burada başarılı sporcuların yetişmesini sağladığı içi Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum" dedi.Takımın efsane kaptanlardan Aylin Üstündağ'da, ilk salonda yaşadığı heyecana benzer büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "İlk salon açılışında büyük bir heyecan hissetmiştim. Şimdi burayı görünce aynı duyguları hissettim diyebilirim. Çok güzel bir tesis yapılmış. İlk tesis Eczacıbaşı'nın 17 yıl süren şampiyonluklarını başlangıcı olmuştu. Tesis her şeydir. Ne zaman salonumuz oldu, o zaman iyi antrenmanlar yapmaya başladık. Bu günlere kadar geldi. Böyle bir voleybol salonu dünyada çok az yerde vardır" ifadelerini kullandı.Takımın eski kaptanlarından Özlem Özçelik de, "Böyle bir salon Eczacıbaşı Kulübü'ne zaten yakışıyor. Senelerdir voleybolun öncüsü olan Eczacıbaşı, hedeflerine yürümeye devam ediyor. Benim Özlem Özçelik olmamda kulübün katkısı çok büyük. Bu salonda nice şampiyonluklar yaşayacaklarını biliyorum. Eczacıbaşı ailesinden biri olmaktan dolayı büyük gurur duydum. Bu salonda çok daha güçlü olacağız ve kupaları kaldıracağız" şeklinde konuştu.Takım kaptanı Simge Aköz ise, "Ben ablalarımın arasında şanlıyım. En güzel imkanlara sahip olanıyım. Takımımla birlikte Eczacıbaşı ailesini gururlandırmak çok kıymetli olacak. Benden sonraki nesillerle ileride bende burada olmak isterim. Biz buralara hep beraber, bir aile olarak geldik. Burayı aile bütünlüğü ile doldurduğumuza inanıyorum" diye konuştu.