Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında salı günü Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i ağırlıyor
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09 Aralık 2024 12:09
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 10 Aralık Salı günü Almanya'nın SSC Palmberg takımını sahasında konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda geride kalan 3 müsabakanın tamamını kazanırken, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Konuk ekibin ise geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan müsabakayı İstanbul temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

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