Eczacıbaşı Dynavit transferlere erken başladı

Eczacıbaşı Dynavit, Polonyalı pasör çaprazı Martyna Czyrnianska'yı transfer etti.



Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon için Polonya Milli Takımı'nın genç yeteneklerinden Martyna Czyrnianska ile anlaştık. Martyna, genç yaşında milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda kendini daha da geliştirerek önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.



KARİYERİ ŞU ŞEKİLDE:



Kariyerinde SMS PZPS Szcyrk, Elite Volley Krakow ve Energa MKS SMS Kalisz takımlarında görev yapan 19 yaşındaki voleybolcu, son olarak Grupa Azoty Chemik Police forması giydi.



"ÇOK ŞANSLI VE MUTLUYUM"



Açıklamada transferiyle ilgili görüşlerine yer verilen Polonyalı oyuncu, "Bu büyük aileye katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak olmak benim için gurur verici. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



YOL AYRIMI AÇIKLANDI



Öte yandan bu sezon Sultanlar Ligi ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamlayan Eczacıbaşı, pasör çaprazı Samanta Fabris ile yollarını ayırdı.



