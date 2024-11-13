Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 22:08
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.

Turuncu-beyazlı takım, Schwerin Arena'da oynanan müsabakayı, 25-23, 25-21 ve 25-11'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta ikinci galibiyetini aldı. SSC Palmberg ise ilk yenilgisini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery