Eczacıbaşı Dynavit sahasında kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'ye evinde 3-1 mağlup oldu.



Bu sonuçla Savino Del Bene grubu lider olarak tamamlarken, Eczacıbaşı Dynavit ise grup ikincisi olarak, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.



Savino Del Bene'de Linda Nwakalor karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Eczacıbaşı Dynavit'te 27 sayı üreten Tijana Boskovic en skorer isim oldu.



Salon: Burhan Felek Voleybol



Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)



Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel, Gray, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)



Savino Del Bene: Ognjenovic, Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Nwakalor (Parrocchiale, Ruddins, Di Iulio, Armini, Diop)



Setler: 23-25, 21-25, 25-16, 23-25



Süre: 104 dakika (27, 26, 22, 29)



