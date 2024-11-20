Ebrar Karakurt için transfer iddiası: Türkiye'ye mi dönüyor?

Kariyerine Rusya'da devam eden Ebrar Karakurt sürpriz bir kararla yeniden Türkiye'ye dönebilir.Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu için Voleybol Magazin'de yer alan haberde dikkat çeken bir transfer iddiasından bahsedildi.Son 4 sezonunu yurt dışında geçiren Ebrar Karakurt'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.24 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçörün Türkiye'ye dönmesi durumunda Eczacıbaşı Dynavit forması giyeceği öne sürüldü.