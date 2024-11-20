Ebrar Karakurt için transfer iddiası: Türkiye'ye mi dönüyor?

Kariyerine Rusya'da devam eden Ebrar Karakurt sürpriz bir kararla yeniden Türkiye'ye dönebilir.
Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu için Voleybol Magazin'de yer alan haberde dikkat çeken bir transfer iddiasından bahsedildi.
Son 4 sezonunu yurt dışında geçiren Ebrar Karakurt'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'YE DÖNERSE ECZACIBAŞI
24 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçörün Türkiye'ye dönmesi durumunda Eczacıbaşı Dynavit forması giyeceği öne sürüldü.
Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu için Voleybol Magazin'de yer alan haberde dikkat çeken bir transfer iddiasından bahsedildi.
Son 4 sezonunu yurt dışında geçiren Ebrar Karakurt'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'YE DÖNERSE ECZACIBAŞI
24 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçörün Türkiye'ye dönmesi durumunda Eczacıbaşı Dynavit forması giyeceği öne sürüldü.