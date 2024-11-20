Ebrar Karakurt için transfer iddiası: Türkiye'ye mi dönüyor?

Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt ile ilgili çarpıcı bir transfer iddası ortaya atıldı. Milli voleybolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu belirtilirken kendisine ilgi gösteren kulüp de açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt için transfer iddiası: Türkiye'ye mi dönüyor?
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20 Kasım 2024 16:36
Kariyerine Rusya'da devam eden Ebrar Karakurt sürpriz bir kararla yeniden Türkiye'ye dönebilir.

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu için Voleybol Magazin'de yer alan haberde dikkat çeken bir transfer iddiasından bahsedildi.

Son 4 sezonunu yurt dışında geçiren Ebrar Karakurt'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNERSE ECZACIBAŞI

24 yaşındaki pasör çaprazı ve smaçörün Türkiye'ye dönmesi durumunda Eczacıbaşı Dynavit forması giyeceği öne sürüldü.

 
 

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