Earvin Ngapeth: 'Halkbank olarak ilk hedefimiz turu geçmek'

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın deneyimli smaçörü Earvin Ngapeth, CEV Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirtti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA ile mücadele edecek.



Maçtan 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla galip ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek başkent temsilcisinin, 3-2'lik galibiyeti halinde ise 15 sayılık altın set oynanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank'ın deneyimli Fransız smaçörü Earvin Ngapeth, ilk maçta rakiplerine 3-2 yenilmelerine rağmen umutlu olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Çok büyük bir takıma karşı oynayacağımızı unutmuyor ve ona göre hazırlanıyoruz. İlk maçta çok fazla hata yaptık ve maksimum seviyemizle oynamadık. Fakat şimdiden söylemeliyim ki çarşamba akşamı yapılacak karşılaşma için iyi işaretler var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız her türlü meydan okumaya hazır olmanız gerekir. Halkbank olarak ilk hedefimiz bu turu geçmek. Turu geçersek İtalya'dan bir büyük takımla çeyrek finalde karşılaşacağız."



