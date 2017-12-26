"TÜRK KULÜPLERİ BUNU HİÇ BAŞARAMADI"

"BAYERN İLE BÜYÜK BİR SAVAŞ VERECEĞİZ"

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'tatransferinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan ve Premier Lig ile Bundesliga'dan kendisine teklifler olduğu kaydedilen, iddialara net bir cevap verdi.Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini belirten Tosic, ayrılmak istediği iddiaları için; "" dedi.Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya vurgu yapan Sırp oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Ligde geride kalmalarının nedeninin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyen ve Bayern Münih eşleşmesine değinen tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş ile 2 kupa kazandım. İstanbul'da gördüğüm sevgiyi ve saygıyı seviyorum. Şu anda ligde lider Başakşehir'in 3 puan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 puan gerisindeyiz. Avrupa'da iyi sonuçlar alan tek Türk kulübüyüz ve ligde bu sene yaşadığımız sorunun da nedeni bu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Bayern ile büyük bir savaş vereceğiz ve bu maçlarda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alman takımının gücünü biliyoruz, ancak onlardan korkmuyoruz" diye konuştu.32 yaşındaki Dusko Tosic, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik de skor katkısı yaptı.