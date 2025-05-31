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Dusan Tadic'ten Ajax'a dönüş için açıklama

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, eski takımı Ajax'a dönebileceğini ifade etti.

calendar 31 Mayıs 2025 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic'ten Ajax'a dönüş için açıklama
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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, eski takımı Ajax'a dönebileceğini açıkladı.

Franscesco Farioli'nin ayrılmasının ardından John Heitinga'nın takımına geçmesiyle ilgili konuşan Dusan Tadic "John Heitinga harika bir koç ve harika bir adam. Onun gelişi benim Ajax'a geri dönmem için bir sebep. Ajax, benim kulübüm. Bu yüzden her zaman orada oynamaya açığım. Ajax için en önemli şey John'un geri dönmüş olması." dedi.


John Heitinga'dan övgüyle bahseden Tadic "Taktiksel olarak çok iyi, harika bir karakteri ve doğru zihniyeti var ve sosyal açıdan da güçlü. Jurrien Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey ve benim onun hakkında bu kadar heyecanlı olmamızın tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Heitinga ile olan deneyimlerim çok iyi" ifadelerini kullandı.

AJAX'TA NE YAPMIŞTI?

Dusan Tadic, Ajax'ta geçirdiği başarılı döneminde 241 resmi maçta forma giydi, 105 gol attı ve 112 asist yaptı.

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