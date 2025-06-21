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Dusan Tadic, Olympiakos'a doğru!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli olmak üzere.

calendar 21 Haziran 2025 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic, Olympiakos'a doğru!
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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic, yeni adresini netleştirmeye yakın. Sırp futbolcu Yunanistan devi Olympiakos ile görüşmelerini sürdürüyor.

SENELİK 4 MİLYON EURO TEKLİF

Sırbistan basınından Spotske'nin haberine göre Olympiakos Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Yunan ekibi Sırp futbolcuyla senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

Haberde ayrıca Tadic'in Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği ancak 36 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği istemesi nedeniyle gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti. 

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