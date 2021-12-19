Dusan Tadic, Messi'yi solladı!

Hollanda ekiplerinden Ajax'ta forma giyen yıldız oyuncu Dusan Tadic, bir yılda en çok asist yapan oyuncu ünvanının sahibi oldu.



Tadic bir yılda Ajax ve Sırbistan formasıyla yaptığı toplam 37 asistle rekorun sahibi oldu.



Daha önce 36 asistle bu rekor, Barcelona forması giydiği 2011 yılında takım arkadaşlarına 36 kez asist yapan Lionel Messi'ye aitti.



Hollanda ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tadic, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol, 13 asist yapma başarısı gösterdi.





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