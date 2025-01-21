Dusan Tadic mahcup etti

Grip salgınından nasibini alan Dusan Tadic, yedek başladığı Adana Demir karşılaşmasının kaderini değiştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic mahcup etti
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21 Ocak 2025 08:18
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1 kazandığı Hatayspor maçında Dusan Tadic, 76. dakikada oyundan alınırken ıslıklanmış, bu tepki tribünleri de ikiye bölmüştü.

Sırp yıldız karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, 10 yıldır şampiyon olamayan taraftarın tepkisini normal karşıladığını söylemişti. Tecrübeli futbolcu, ıslığı hak etmediğini sahada ortaya koyduğu performansla bir kez daha kanıtladı. Önce Konya maçında skoru 1-1'e getiren asisti yaptı, ardından durumu 3-2'ye getirip 3 puanı kazandırdı.

EN-NESYRİ'Yİ COŞTURDU

Adana Demirspor maçı öncesi grip salgınından o da nasibini aldı. Maximin yatağa düşerken, o takımla Adana'ya gitti. Maça yedek başladı. Ancak oyuna girip, gidişatı değiştirdi. En-Nesyri'nin gollerinde asisti yapıp skorun 2- 0'a gelmesini sağladı. Öyle ki hasta olduğunu herkes yardımcısı Süheyl Aras'ın sosyal medyadan yaptığı "Hasta halinle çıkıp maçı kurtardın ya helal olsun" paylaşımı ile öğrendi.

"SEN BİZİM BABAMIZSIN"

Jose Mourinho karşılaşma sonrası Dusan Tadic'i, "Oyuncu değişikliği yaptım, sahaya genç oyuncu koydum, daha önce Kadıköy'de ıslıklandı. Yaptığı asistlerle beraber galibiyeti elde ettik" sözleriyle överken taraftar da 36 yaşındaki yıldızın hakkını sosyal medyada teslim etti. Yorumlarda, "Seni ıslıkladığımız için bizi affet", "Sen bizim babamızsın", "Bu kalite tartışılmaz" ifadeleri dikkat çekti.

SALAH VE KANE İLE YARIŞIYOR

Bu sezon, TOP 10 ligde en fazla gol katkısı veren 30 yaş ve üzeri futbolcular sıralamasında, Dusan Tadic 18 gole (8 gol-10 asist) doğrudan katkı yaparak 3.'lüğe yükseldi. Zirvede Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah (18 gol-13 asist), ikinci sırada ise B.Münih'ten Harry Kane (16 gol-8 asist) yer alıyor.



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