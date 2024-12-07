Dusan Tadic: "Daha önümüzde çok maç var"

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic: 'Daha önümüzde çok maç var'
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07 Aralık 2024 21:58
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzücü bir yenilgi aldıklarını söyleyen Tadic, "Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var." dedi.

Daha iyi olmak zorunda olduklarını söyleyen Tadic, "Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

 

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