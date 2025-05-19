Dursun Özbek'ten Muslera'nın geleceği ile ilgili açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.
"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"
Özbek, Muslera'nın geleceği ile ilgili sorulan soruya, "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz." cevabını verdi.
"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"
Özbek, Muslera'nın geleceği ile ilgili sorulan soruya, "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz." cevabını verdi.
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