Dünya Kadınlar Günü Koşusu 6 Mart'ta yapılacak

TJK, Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun 6 Mart Cumartesi günü düzenleneceğini duyurdu.

Haber; AA
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Dünya Kadınlar Günü Koşusu 6 Mart'ta yapılacak
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04 Mart 2021 15:53
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun 6 Mart Cumartesi günü düzenleneceğini açıkladı. 

TJK'den yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek yarış, kadınların toplumdaki yerinin önemine ve karşılaştıkları şiddete dikkat çekmek amacıyla koşulacak.

Üç yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının yer alacağı yarış, 2 bin metrelik sentetik pistte gerçekleştirilecek. Yarışa Anck Sunamum, Ball Of Love, Philberta, Cançıkaran, Chaotic, Obsidyen ve Sundown isimli safkanlar katılacak



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