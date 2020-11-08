Dünya futbolu yeni bir yıldızla tanışıyor: Yunus Musah

Valencia'nın 17 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Musah, genç yaşına rağmen hocası Javi Gracia'dan formayı kaptı.



Aslı Ganalı olan genç oyuncu Amerika Birleşik Devleri'nde dünyaya geldi ve ABD vatandaşlığı bulunuyor.



ARSENAL'DEN VALENCIA'YA



Arsenal altyapısında yetişen genç oyuncu 2019 yazında Valencia altyapısına dahil oldu ve sadece bir sene sonra A takım seviyesine yükseldi.



Valencia'nın soyunma odasında da sevilen bir karakter olan orta saha oyuncusu, ilk günden kendisini kabul ettirmeyi başardı.



Valencia ile bu sezon 7 lig maçına çıkan Yunus Musah, 1 gol kaydetti. Genç oyuncu, kariyerinin ilk büyük maçına Real Madrid karşısında çıkması bekleniyor.



