Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı!

Almanya'da Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig maçında Mesopotamien 2, Moorburg 1'i 66-0 yendi. Mesopotamien 2'nin Türk stoperi Ömer Yıldırım karşılaşmada 17 gol attı.

calendar 13 Ekim 2025 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı!
Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg'u konuk etti. 

Maça 7 kişi çıkan Moorburg takımına karşı Mesopotamien 2, maçı 66-0 kazandı.

Ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı. Ömer Yıldırım'ın yanı sıra Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorgburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.

