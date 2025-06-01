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Dumfries: "Onlar bizden daha iyiydi"

Inter'in sağ beki Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e mağlup olmalarından sonra açıklamalarda bulundu

calendar 01 Haziran 2025 02:02 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 02:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dumfries: 'Onlar bizden daha iyiydi'
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Şampiyonlar Ligi finalinde rakibine 3-0 mağlup olan Inter'de Hollandalı yıldız futbolcu, maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Hem takımının performansını değerlendiren hem de taraftarlara seslenen oyuncu, rakip takımı da centilmence tebrik etti.

KENDİ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK


"Onlar bizden daha iyiydi" diyen deneyimli futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence başından bu yana kendi oyunumuzu oynayamadık. Kendi oyun tarzımızla başlayamadık, bazı durumlarda geç kaldık. Dolayısıyla onlar hak etti, onları tebrik ediyorum. Bizden üstün oynadılar ve sonunda da bu sonuç ortaya çıktı. Herkesten özür diliyoruz."

INTER FORMASIYLA SAHADA OLMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK

Finalde alınan ağır mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu belirten Hollandalı oyuncu, Inter'in büyüklüğüne vurgu yaptı:

"Ama her zaman Inter için oynadığımız için gurur duyduk. Bu bizim ikinci Şampiyonlar Ligi finalimizdi. Rövanşı almak istemiştik ama olmadı. Yine de Inter formasıyla sahada olmak bizim için büyük bir mutluluk."

MAÇIN KIRILMA ANI

Son olarak maçtaki kırılma anına dikkat çeken Denzel Dumfries, takım içindeki moralin de düştüğünü ifade etti:

"Birbirimizi motive etmeye çalıştık ama skor 3-0 oldu ve sonra çok daha zor olmaya başladı. Bunu kabul etmek zorundayız. Herkes için çok zor."

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