Dries Mertens'ten futbolcu yeğenine ziyaret

Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Royal Ixelles kulübünde forma giyen yeğeninin antrenmanını ziyaret ederek genç futbolcuların antrenmanını takip etti ve oyuncularla fotoğraf çekildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'ten futbolcu yeğenine ziyaret
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24 Ocak 2024 15:17
Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens'ten yeğenine sürpriz bir ziyaret geldi.

Yıldız oyuncu, Belçika takımı Royal Ixelles Futbol Kulübü'nde oynayan yeğeninin antrenmanını ziyaret etti.

Antrenmanı dikkatle takip eden Mertens, antrenman sonrasında genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Royal Ixelles Futbol Kulübü antrenörü Julien Van Bienst, Mertens'in ziyaretiyle ilgili konuşarak, "Genç oyuncularımıza gösterdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.



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