Dries Mertens'ten futbolcu yeğenine ziyaret

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens'ten yeğenine sürpriz bir ziyaret geldi.
Yıldız oyuncu, Belçika takımı Royal Ixelles Futbol Kulübü'nde oynayan yeğeninin antrenmanını ziyaret etti.
Antrenmanı dikkatle takip eden Mertens, antrenman sonrasında genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çekildi.
Royal Ixelles Futbol Kulübü antrenörü Julien Van Bienst, Mertens'in ziyaretiyle ilgili konuşarak, "Genç oyuncularımıza gösterdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.
Yıldız oyuncu, Belçika takımı Royal Ixelles Futbol Kulübü'nde oynayan yeğeninin antrenmanını ziyaret etti.
Antrenmanı dikkatle takip eden Mertens, antrenman sonrasında genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çekildi.
Royal Ixelles Futbol Kulübü antrenörü Julien Van Bienst, Mertens'in ziyaretiyle ilgili konuşarak, "Genç oyuncularımıza gösterdiği destekten dolayı kendisine çok teşekkür ederiz." sözlerini sarf etti.