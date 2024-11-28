Dries Mertens: "Galatasaray son kulübüm"

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, sarı-kırmızılıların son kulübü olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Galatasaray son kulübüm'
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28 Kasım 2024 20:48
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

Belçikalı yıldız, Okan Buruk'un, "Gençleşiyor" şeklinde açıklamasının hatırlatılması ve "Antrenörünüz yaşlandıkça gençleştiğinizi söyledi, siz de aynısını hissediyor musunuz?" sorusunu, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz..." diye yanıtladı.

37 yaşındaki Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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