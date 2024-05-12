Dries Mertens: ''Büyük hediyeyi verdim''

Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Karagümrük maçı sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: ''Büyük hediyeyi verdim''
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12 Mayıs 2024 21:47
Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, 3-2 kazanılan Karagümrük maçı sonunda konuştu.

Dries Mertens, Anneler günü ile ilgili "Anneler günü bugün. Eşim de bir anne ve ona bugün çiçekler verdim. Sahada gol atarak da en büyük hediyeyi verdim.'' dedi. 

Maçı değerlendiren Mertens, ''Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Karagümrüklü oyuncularla da konuştum onlar da çok iyi dediler. Sona doğru gidiyoruz. Çok zor bir sahada oynadık. Bu takım kupada da bize zorluk çıkardı. Ancak kalite farkını sahada gördünüz sanırım.'' ifadelerini kullandı. 

Barış Alper'in performansını da yorumlayan yıldız isim, ''Güzel bir sezon geçiriyor Barış Alper, güzel adımlar attı. Bu çocuk gelecekte nerelere gelebilir diye düşünüyorum. Çok çalışırsa çok güzel yerlere gelecek. Buna eminim.'' sözlerini sarf etti. 

Mertens sözlerini şöyle noktaladı: ''Çok mutluyum, gol atmayı ve asistleri seviyorum. Önemli olan 3 puan ve ben bunu daha çok seviyorum."''

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