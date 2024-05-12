Dries Mertens: ''Büyük hediyeyi verdim''

Dries Mertens, Anneler günü ile ilgili "Anneler günü bugün. Eşim de bir anne ve ona bugün çiçekler verdim. Sahada gol atarak da en büyük hediyeyi verdim.'' dedi.

Maçı değerlendiren Mertens, ''Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Karagümrüklü oyuncularla da konuştum onlar da çok iyi dediler. Sona doğru gidiyoruz.