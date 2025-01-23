Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Jordan Poole'dan özür dileme sebebini, kavgalarını "geride bırakma zamanının gelmiş olması" olarak gösterdi.



Green, Ekim 2022'de şimdiki Washington Wizards guardına bir antrenman sırasında attığı yumrukla, NBA gündeme oturmuştu.



Warriors forveti, 'The Draymond Green Show'da Poole'un kendisine atıf olarak "eski takım arkadaşlarının çoğunu sevdiğine" dair yaptığı açıklamaya sosyal medyada özür dileyerek karşılık vermesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:



"Üç yıl geçtiği için yanıt verdim. Artık önümüze bakalım. Baktık da. Gerçekten üzgünüm. Onun bu açıklaması biraz kendini acındırma gibiydi. Beni kötü adam gibi göstermeye devam ediyor. Artık önüne bak, kardeşim. Olan oldu. Üzgünüm. Ona yumruk atmamalıydım, fakat oldu işte."



Warriors forveti yumruk atmaması gerektiğini tekrar kabul etmiş olsa da, ancak bunun kendisine yöneltilen bir küfüre karşılık bir tepki olduğunun da altını çizdi:



"Bu konuda sürekli gidip geliyorum. Hatalı olduğumu biliyorum, ancak bir adama 'a***' deyip bir de iterseniz, yumruk yemeyeceğinizi düşünüyor olamazsınız. Yani işe iki taraftan da bakmaya çalışıyorum.



Gerçek şu ki, belki daha kararında bir reaksiyon gösterebilirdim. Ağzına vurmak yerine, köşeye sıkıştırabilirdim mesela. Bir nevi aniden gösterdiğim bir tepki oldu. Böyle konuştukça, bu anı hep kafasında yaşayacak. Önüne bakması lazım artık."



Green, olaydan sonra Warriors tarafından para cezasına çarptırılmış ve bir süre takımdan ayrılmış ancak NBA tarafından resmi bir ceza almamıştı. Ancak bu durum Warriors içinde gerginlik yaratarak, takımın 2023-24 sezonu öncesinde Poole'u takas etmesinin faktörlerinden biri olmuştu.



34 yaşındaki Green, ligde yer aldığı uzun sürede kontrolü kaybetmeye meyilli olan, agresif ve tutkulu bir oyuncu olarak ün kazanmış durumda.



