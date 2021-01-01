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Dr. J'den Kawhi'a övgüler!: "Kendisi, listemin başında!"

NBA efsanesi Julius Erving, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a, özel sözleriyle övgülerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Julius Erving, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a, özel sözleriyle övgülerde bulundu.

NBA ikonu 'Dr. J ', yakın zamanda New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcast'ine konuk olarak, Kawhi'ın oyununu nasıl ilgiyle izlediğini şu şekilde açıkladı:

"Kawhi'ı, San Antonio'daki günlerinden beri izlemeyi çok severim. Biliyorsunuz ki büyük bir Tim Duncan hayranıydım. Spurs'ü izlerken, Kawhi sahneye çıktığında ve playofflarda MVP olduğunda onu daha da yakından izlemeye başlamış ve ortaya koyduklarını çok beğenmiştim."

Dr. J ayrıca, Kawhi'ın sahada tepkisini pek fazla göstermemesi niteliğini de şu şekilde övdü:

"Pek çok insan onun tavrından hoşlanmıyor, ama ben seviyorum. Söyleyecek bir şeyi olduğunda söylüyor, yoksa söylemiyor. Bu yüzden kendisi listemin başında."


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