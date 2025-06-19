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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, finalde

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda final oynamaya hak kazandı.

calendar 19 Haziran 2025 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 14:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, finalde
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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen SUDS Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 35-17 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, üstün performansla Finlandiya'yı 35-17 yendi ve adını finale yazdırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Takımımızın Finlandiya karşısındaki performansı gerçekten gurur verici. Sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele gücü ve disiplinli oyunla finale yükselmek, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.


Milli takım, finalde 20 Haziran Cuma TSİ 17.30'da ev sahibi İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.


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