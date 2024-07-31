Dortmund, Manchester City'den alıyor!

Borussia Dortmund, Manchester City'nin genç yıldızı için geri sayıma geçti.



Sky Sport'un haberine göre; Borussia Dortmund, Yan Couto'nun kiralık transferi konusunda Manchester City ile anlaşma sağladı.



Anlaşmada ayrıca 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.



Opsiyonun devreye girmesinin ardından Dortmund'un Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



Geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık geçiren 22 yaşındaki oyuncuyu City, Coritiba'dan 6 milyon euro bonservisle satın aldı.





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