Dortmund'da Terzic'ten istifa, Nuri Şahin geliyor!

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren 41 yaşındaki alman teknik adam Edin Terzic, takımıyla yollarını ayırıyor.



Sky DE'nin haberine göre; Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifasını yönetime sundu.



DORTMUND İSTİFAYI KABUL ETTİ



Terzic'in istifasını değerlendiren Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik adamın istifasının kabul edildiğini açıkladı.



SEZON PERFORMANSI



Dortmund'un başında bu sezon 50 maça çıkan Terzic; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, 1.86 puan ortalaması yakaladı.



YENİ TEKNİK ADAM NURİ ŞAHİN



Öte yandan Dortmund'un yeni teknik direktörü kimin olacağı merak konusu olurken flaş bir gelişme daha yaşandı.



Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi.



Nuri Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını üstleniyordu.





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