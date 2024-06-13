Dortmund'da Terzic'ten istifa, Nuri Şahin geliyor!

Alman teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifa etti. Öte yandan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'da Terzic'ten istifa, Nuri Şahin geliyor!
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13 Haziran 2024 13:49
Son güncelleme 13 Haziran 2024 14:02
Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren 41 yaşındaki alman teknik adam Edin Terzic, takımıyla yollarını ayırıyor.

Sky DE'nin haberine göre; Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifasını yönetime sundu. 

DORTMUND İSTİFAYI KABUL ETTİ

Terzic'in istifasını değerlendiren Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik adamın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

SEZON PERFORMANSI 

Dortmund'un başında bu sezon 50 maça çıkan Terzic; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, 1.86 puan ortalaması yakaladı. 

YENİ TEKNİK ADAM NURİ ŞAHİN

Öte yandan Dortmund'un yeni teknik direktörü kimin olacağı merak konusu olurken flaş bir gelişme daha yaşandı. 

Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi.

Nuri Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını üstleniyordu.

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