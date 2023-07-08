Dört büyüklerin 'kiralık' problemi!

Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kiralık oyuncu raporu ortaya çıktı.
4 büyüklerin geçici transfer formülüyle gönderdiği toplam 52 oyuncudan sadece 4'ü (Patrick Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Mergim Berisha, Bruma) sezonu geçirdikleri takımlar tarafından satın alınırken, 1'i (Dimitris Pelkas) sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye dönmedi.
Geri kalan 47 futbolcu bonservislerinin bulunduğu kulüplere dönerken, kiralık oynadıkları kulüpler tarafından satın alınan 4 ismin de yabancı olması, bir başka dikkat çekici nokta oldu.
GALATASARAY KİRALIKLARININ İKİSİNİ SATTI
4 büyükler içinde kiraya en fazla futbolcu veren kulüp Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, 5'i yabancı toplam 17 oyuncusunu geçici transferle gönderirken, bu futbolcular dan Muhammed 5.75 milyon Euro'ya Nantes, Van Aanholt 1.5 milyon Euro'ya PSV tarafın dan satın alındı. Kiralıktan dönenler içinde kulübün en pahalı transferlerinden Luyindama (8 milyon Euro) ve Cicaldau (6.5 milyon Euro) da (4.2 milyon Euro) bulunuyor.
BEŞİKTAŞLILARIN TAMAMI DÖNDÜ
Kiraya en çok futbolcu gönderen ikinci kulüp olan Beşiktaş, toplam 14 futbolcuyu geçici Transfer formülü ile başka takımlara verdi. 2'si yabancı (Javi Montero, Ajdin Hasic) olan ve çoğu 'geleceğe yatırım' amacıyla alınan bu oyuncuların tamamı siyah beyazlı kulübe geri döndü. Büyük çoğunluğu Türkiye'de alt lig takımlarına kiralanan bu futbolcuların bu yaz da aynı yöntemle gönderilmeleri bekleniyor.
TRABZONSPOR 13 OYUNCU GÖNDERMİŞTİ
Trabzonspor'un kiralık verdiği ve tamamı geri dönen futbolculardan 3'ü (Djaniny, Flavio, Koita) yabancı, 10'u yerli. Söz konusu 3 yabancının yine kiralanması bekleniyor. Çoğu genç olan yerli oyuncular ise, geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği için kendilerini çıplak gözle izleyemeyen Nenad Bjelica'nın gözüne girmeye çalışacak.
EN ŞANSLI KULÜP FENERBAHÇE
Kiralıklar açısından en şanslı kulüp Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiraladığı isimlerden Berisha 4 milyon Euro'ya Augsburg tarafından alındı. Devre arasında bonservisi 4.25 milyon Euro'ya PSV'den alındıktan sonra Braga'ya kiralanan Bruma da 6.5 milyon Euro'ya Portekiz kulübünde kaldı. Hull City'ye kiralanan Pelkas, sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılırken, Samatta'nın bu kez bonservisiyle gitmesi bekleniyor.
4 büyüklerin geçici transfer formülüyle gönderdiği toplam 52 oyuncudan sadece 4'ü (Patrick Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Mergim Berisha, Bruma) sezonu geçirdikleri takımlar tarafından satın alınırken, 1'i (Dimitris Pelkas) sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye dönmedi.
Geri kalan 47 futbolcu bonservislerinin bulunduğu kulüplere dönerken, kiralık oynadıkları kulüpler tarafından satın alınan 4 ismin de yabancı olması, bir başka dikkat çekici nokta oldu.
GALATASARAY KİRALIKLARININ İKİSİNİ SATTI
4 büyükler içinde kiraya en fazla futbolcu veren kulüp Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, 5'i yabancı toplam 17 oyuncusunu geçici transferle gönderirken, bu futbolcular dan Muhammed 5.75 milyon Euro'ya Nantes, Van Aanholt 1.5 milyon Euro'ya PSV tarafın dan satın alındı. Kiralıktan dönenler içinde kulübün en pahalı transferlerinden Luyindama (8 milyon Euro) ve Cicaldau (6.5 milyon Euro) da (4.2 milyon Euro) bulunuyor.
Grafik kaynak: Hürriyet
BEŞİKTAŞLILARIN TAMAMI DÖNDÜ
Kiraya en çok futbolcu gönderen ikinci kulüp olan Beşiktaş, toplam 14 futbolcuyu geçici Transfer formülü ile başka takımlara verdi. 2'si yabancı (Javi Montero, Ajdin Hasic) olan ve çoğu 'geleceğe yatırım' amacıyla alınan bu oyuncuların tamamı siyah beyazlı kulübe geri döndü. Büyük çoğunluğu Türkiye'de alt lig takımlarına kiralanan bu futbolcuların bu yaz da aynı yöntemle gönderilmeleri bekleniyor.
Grafik kaynak: Hürriyet
TRABZONSPOR 13 OYUNCU GÖNDERMİŞTİ
Trabzonspor'un kiralık verdiği ve tamamı geri dönen futbolculardan 3'ü (Djaniny, Flavio, Koita) yabancı, 10'u yerli. Söz konusu 3 yabancının yine kiralanması bekleniyor. Çoğu genç olan yerli oyuncular ise, geçen sezonun son haftalarında göreve geldiği için kendilerini çıplak gözle izleyemeyen Nenad Bjelica'nın gözüne girmeye çalışacak.
Grafik kaynak: Hürriyet
EN ŞANSLI KULÜP FENERBAHÇE
Kiralıklar açısından en şanslı kulüp Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiraladığı isimlerden Berisha 4 milyon Euro'ya Augsburg tarafından alındı. Devre arasında bonservisi 4.25 milyon Euro'ya PSV'den alındıktan sonra Braga'ya kiralanan Bruma da 6.5 milyon Euro'ya Portekiz kulübünde kaldı. Hull City'ye kiralanan Pelkas, sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılırken, Samatta'nın bu kez bonservisiyle gitmesi bekleniyor.
Grafik kaynak: Hürriyet