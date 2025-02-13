Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçına çıkan Luka Doncic'in giydiği forma, açık artırmaya çıkarsa büyük bir değer kazanabilir.



SCP Auctions'ın kurucusu David Kohler, TMZ Sports'a yaptığı açıklamada, Doncic'in Lakers'taki ilk maçında giydiği formanın açık artırmada 500 bin ila 1 milyon dolar arasında bir değere ulaşabileceğini belirtti.



Doncic, Lakers'ın Pazartesi günü Utah Jazz'i 132-113 mağlup ettiği maçın ardından Los Angeles Rams'in yıldız geniş alıcısı Puka Nacua ile forma değişimi yaptı. Ancak bu formanın maç sırasında giydiği forma olup olmadığı kesinlik kazanmadı.



Lakers formasıyla ilk maçına çıkan Doncic, 24 dakikada 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik bir performans sergiledi.



