Dominik Szoboszlai'den Türkiye maçı açıklaması

Macaristan'ın kaptanı ve yıldız ismi Dominik Szoboszlai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dominik Szoboszlai'den Türkiye maçı açıklaması
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18 Mart 2025 21:18
Macaristan'ın kaptanı Dominik Szoboszlai, Türkiye maçında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Szoboszlai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye maçına iyi hazırlanmalı ve dikkatli olmalıyız. Onlara karşı rövanş maçımız da var. Bunu da hesaba katmalıyız. Karmaşık ve zor bir maç. A Ligi'ne hangi takımın yükseleceği 180 dakika sonunda belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-off maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek. İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak.

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