Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı.



Mücadelenin 36. dakikasında yarısında Jayden Oosterwolde, rakibi Tiago Tomas'a yaptığı faul sonrası hakem Jakob Kehlet faul kararı verdi.





Faul kararına hem Oosterwolde hem de bazı Fenerbahçeli futbolcular tepki gösterdi. Bu esnada karşılaşmanın dördüncü hakemi, kenar yönetiminin tepkilerini Jakob Kehlet'e iletti.





Uyarı sonrası hakem Kehlet, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya sarı kart gösterdi.



