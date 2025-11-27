27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
0-09'
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
0-08'
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
0-07'
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
1-09'
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
0-09'
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
0-09'
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
0-09'
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
0-08'
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
0-09'
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
0-09'
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
0-08'
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
0-09'
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-09'
27 Kasım
PAOK-Brann
0-09'
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
0-06'
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
0-09'
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
1-08'
27 Kasım
FC Porto-Nice
1-07'
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Domenico Tedesco: "Kolay maç diye bir şey yok"

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ferençvaroş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Kasım 2025 19:54 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 19:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferençvaroş'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Kolay maç diye bir şey yok, bunu lig için de söylüyoruz, Avrupa için de... Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. 10 puanları var, sıralamada yukarıdalar. Biz de yukarılara çıkmak, daha fazla puan toplamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." dedi.

"ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"
Altaypının önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Akademiye yaptığım ziyaret önemliydi. Altyapı çok önemli ve iyi bir altyapımız var. Orada iyi bir enerjimiz var. İyi iş çıkarılıyor orada. Oraya yapılan ziyaretler kıymetlidir. A takıma oyuncular, teknik direktörler gelir gider ama altyapı hep oradadır. Altyapılar bu nedenle çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
