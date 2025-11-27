Domenico Tedesco: 'Kolay maç diye bir şey yok'



"BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"



Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Kolay maç diye bir şey yok, bunu lig için de söylüyoruz, Avrupa için de... Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. 10 puanları var, sıralamada yukarıdalar. Biz de yukarılara çıkmak, daha fazla puan toplamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." dedi.



"ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"

Altaypının önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Akademiye yaptığım ziyaret önemliydi. Altyapı çok önemli ve iyi bir altyapımız var. Orada iyi bir enerjimiz var. İyi iş çıkarılıyor orada. Oraya yapılan ziyaretler kıymetlidir. A takıma oyuncular, teknik direktörler gelir gider ama altyapı hep oradadır. Altyapılar bu nedenle çok önemlidir." ifadelerini kullandı.