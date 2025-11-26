25 Kasım
Domenico Tedesco, İsmail Kartal'ı geçti!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile iki ay içinde çıktığı 10 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayarak 2.38 puan ortalamasına sahip İsmail Kartal'ı geride bıraktı. Sarı-Lacivertliler'in İtalyan hocası bu alanda Parreira'nın arkasında listenin ikinci sırasında yer aldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. İtalyan hoca, kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e adeta hayat verdi.

Son 5 lig maçını kazanarak takımını şampiyonluk yarışının içine dahil eden Tedesco, özellikle Beşiktaş ve Rizespor karşısında oyuncu değişiklikleriyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu durum otoriteler tarafından büyük övgü aldı.

İSMAİL KARTAL'I GERİDE BIRAKTI

Tedesco, gelişi ile Fenerbahçe'ye pozitif bir enerji verdi. İtalyan teknik adam, takımda bir aile ortamı oluşturarak bunu sahaya yansıttı. Öte yandan Fenerbahçe ile çıktığı 10 lig maçında iki ayda 2.40 puan ortalaması yakalayan Tedesco, bu sonuçla 2.38 puan ortalamasına sahip eski teknik direktör İsmail Kartal'ı geride bırakmış oldu.


Listenin zirvesinde 2.47 puan ortalamasıyla Carlos Alberto Parreira bulunurken, Ignac Molnar 2.37 ile dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, Jose Mourinho'nun 2.32, Christoph Daum'un 2,29, Jorge Jesus'un 2.24, Carlos Lazaroni'nin 2.20, Venglos'un 2,19 ve Lorant'ın 2.18 puan ortalaması dikkat çekiyor.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
