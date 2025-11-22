Domenico Tedesco ile Zico havası!

Fenerbahçe'de göreve geldikten kısa süre sonra önemli bir değişim yaratan Teknik Direktör Tedesco, camiada uzun süredir özlenen Zico döneminin havasını yeniden estirmeyi başardı.
TEDESCO İLE TEKRAR
Sarı-lacivertlilerde yabancı hoca olarak son lig şampiyonluğunu kazandıran Zico'nun yarattığı olumlu atmosfer, bu sezon İtalyan hocayla birlikte tekrar hissedilmeye başladı. Tedesco, takım içindeki otoritesini korurken aynı zamanda futbolcularla samimi ve iletişimi güçlü bir ilişki kuruyor.
OYUNA GÖRE ŞEKİLLENEN SİSTEM
Tedesco'nun oyuncuların güvenini kısa sürede kazanmasında en belirgin unsur, saha içindeki esnek yaklaşımı oldu. Mourinho döneminde olduğu gibi tek bir oyuna saplanıp kalmayan genç teknik adam, geldiğinde uygulamak istediği 4-3-3 düzeni beklendiği gibi çalışmayınca sistemi zorlamadı.
Duruma göre 4-1-4-1 ya da 4-2-3-1 gibi farklı dizilişlere geçerek takımın ihtiyaçlarına uygun çözümler üretti. Bu esneklik, hem performansı artırdı hem de oyuncu grubunun teknik ekibe olan inancını güçlendirdi.
