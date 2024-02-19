Doğu 211 sayıyla rekor kırdı, All-Star Maçında kazanan taraf oldu!

2024 NBA All-Star maçında Doğu Konferansı, Batı Konferansı'na karşı 211 sayıyla rekor kırarak galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Doğu 211 sayıyla rekor kırdı, All-Star Maçında kazanan taraf oldu!
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19 Şubat 2024 07:08
2024 NBA All-Star maçında Doğu Konferansı, Batı Konferansı'na karşı 211 sayıyla rekor kırarak galibiyete ulaştı.

Indianapolis'te düzenlenen 2024 NBA All-Star Maçında Doğu, Batı karşısında 211-186 skorla galip geldi.

Doğu, 211 sayıyla bu etkinlikte bir takımın en çok attığı sayı rekorunu kırmayı başardı.

Milwaukee Bucks guardı Damian Lillard ve Boston Celtics forveti Jaylen Brown sırasıyla 39 ve 36 sayı bularak Doğu'ya liderlik eden isimler oldular.

Minnesota Timberwolves'un forveti Karl-Anthony Towns ise 50 sayıyla Batı'ya liderlik etti.

2017'den bu yana ilk kez geleneksel Doğu-Batı formatına geri dönen maçta, Lillard MVP seçilerek Kobe Bryant Ödülü'nün sahibi oldu.

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