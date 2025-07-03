Djokovic, Wimbledon'da 3. tura çıktı

Wimbledon'da Novak Djokovic, Britanyalı Daniel Evans'ı 3-0'la geçerek üçüncü tura yükseldi. Kadınlarda ise Mirra Andreeva ve Emma Navarro yollarına devam ediyor.

calendar 03 Temmuz 2025 19:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Djokovic, Wimbledon'da 3. tura çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic üçüncü tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp raket Djokovic ile Büyük Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşılaştı.

Tecrübeli yıldız Djokovic, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-0'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.



Tek kadınlarda ise dünya 7 numarası Mirra Andeeva, İtalyan raket Lucia Bronzetti'yi 6-1 ve 7-6'lık setlerle eleyerek 3. tura yükseldi.

Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle eleyen ABD'li raket Emma Navarro, tek kadınlarda tur atlayan bir diğer isim oldu.

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