Trabzonspor'a imza atmadan önce sıkıntılı bir dönem yaşayan Djaniny Semedo bu süreci atlattı.



Ekim 2020'de Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Arap kulübüyle davalık haline gelen Yeşil Burun Adalı oyuncu, bu süreçte mutlu sona ulaştı.



DJANINY HAKLI BULUNDU



Djaniny Semedo Al-Ahli kulübüne karşı açtığı davada haklı bulundu. Borçları ödenmedikten sonra Trabzonspor'a gitmek için Al Ahli'den ayrılan Djaniny, 3,1 milyon Euro tazminat alacak. Al Ahli'nin CAS kararından sonra yeni bir temyiz hakkı yok.



(61 Medya)



