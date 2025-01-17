Diego Carlos: Bilmeniz gereken her şey burada!

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte Diego Carlos ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
KİŞİSEL BİLGİLER
15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan 31 yaşındaki stoper, 1.85 boyunda. Tam adı Diego Carlos Santos Silva olan Brezilyalı oyuncu, Diego Carlos ismini kullanıyor.
KARİYERİ
Kariyerinde Desportivo Brasil, Sao Paulo, Madureira, Estoril Praia, Porto B, Nantes, Sevilla ve Aston Villa formaları giyen Diego Carlos, çıktığı 354 profesyonel maçta 13 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kariyeri boyunca 76 sarı kart gören Carlos, 7 kez de kırmızı kart gördü.
Kariyeri boyunca 2 kupa kazanmayı başaran Carlos, 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Carlos, 2021 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile altın madalya kazandı.
TRANSFER GEÇMİŞİ
2016-17 sezonunda Estoril'den Nantes'a 1.3 milyon euro karşılığında transfer olması ile birlikte kariyeri yükselişe geçen Diego Carlos, Nantes'da gösterdiği performansla 2019-20 sezonunda 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
Sevilla'da kariyerinin en parlak dönemini geçiren Carlos, 2022-23 sezonunda 31 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya giderek İngiltere'nin yolunu tuttu.
EN İYİ ÖZELLİKLERİ
Kariyerinin başından bu yana güçlü, hızlı ve atletik bir profil çizen Diego Carlos, bunun yanında oyun kurma becerisiyle de başaltı takımlar için ideal bir stoper profili çizdi.
Özellikle Sevilla'daki döneminde kariyer zirvesini yaşayan Carlos, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın en gözde oyuncularından birisi olarak dikkat çekiyordu.
Takvimler 2020 yılını gösterirken piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos, o gün için dünyanın değerli stoperleri arasında gösteriliyordu.
SAKATLIK GEÇMİŞİ
Kariyeri boyunca uzun sakatlıklar yaşamayan Diego Carlos, en büyük sakatlığını mevcut kulübü Aston Villa'ya transfer olduğu ilk günlerde yaşadı.
Transfer olduğu 2022-23 sezonunun başında aşil tendonunda yırtık meydana gelen Diego Carlos, tam 214 gün sahalardan uzak kaldı ve 28 maç kaçırdı.
ASTON VILLA DÖNEMİ
Büyük umutlarla transfer olduğu Aston Villa'da yaşadığı ağır sakatlığın ardından atletik özelliklerinde gerileme yaşayan Diego Carlos, doğal olarak İngiliz ekibinde beklenen etkiyi yaratamadı.
Özellikle onu öne çıkaran özelliklerinde gerileme yaşaması, Brezilyalı oyuncuyu sakatlığını atlattıktan sonra rotasyon oyuncularından birisi haline getirdi.
Ancak Aston Villa'nın Pau Torres, Ezri Konsa gibi üst düzey performans gösteren stoperleri olması da Carlos'un rotasyonda kısmen geride kalmasında önemli rol oynadı.
FENERBAHÇE'YE UYUMLU MU?
Sezonun ikinci devresi öncesi üçlü savunma üzerine bir sisteme geçiş yapması beklenen Fenerbahçe'de stoper pozisyonu hem nitelik hem de nicelik olarak eksik kalmış durumda.
Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezon boyu sürecek sakatlıkları sebebiyle elinde sadece Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü kalan Fenerbahçe, iki oyuncunun da istikrarsız performans göstermesi sebebiyle doğal olarak stoper arayışına geçti.
Diego Carlos, her ne kadar gerilemiş olsa da atletik özellikleri ile Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir oyuncu. Üçlü savunma özelinde sağ stoper pozisyonuna yerleşmesi beklenen Carlos için en ideal pozisyon savunmanın ortası olarak görülüyor.
Fenerbahçe'nin savunma çizgisini geride kurması ve orta saha bloğu ile savunma bloğu arasında büyük boşlukların oluşması, sarı-lacivertli ekibin sezon başından bu yana kanayan yarası. Carlos'un önde oynama alışkanlığı ile savunmanın merkezinde oynaması, Fenerbahçe'nin takım boyunu kısaltması ve hatlar arasındaki boşlukların daralmasına yol açabilir.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa ile 17 resmi maça çıkan Diego Carlos, bu maçlarda 1403 dakika sahada kaldı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda skor katkısı veremedi.
SCOUT RAPORU: DIEGO CARLOS
Carlos güçlü, hızlı ve topla iyi başa çıkabilen bir stoper olmasının yanı sıra iyi savunma özelliklerine de sahip.
TOPA SAHİP OLMA
Birçok modern stoper gibi Carlos da topla rahat oynayabiliyor. Uzun pas atma eğilimi en yüksek stoperlerden biri olduğu için başarı yüzdesinin o kadar da yüksek olmaması anlaşılabilir bir durum çünkü uzun paslar tahmin edilemez ve tamamen onun pas kalitesine bağlı değildir. Daha iyi bir fikir edinmek için, diğer stoperlerin uzun paslarda daha yüksek bir başarı oranına sahip olabileceğini, ancak oyun sırasında Carlos'tan çok daha az pas verdiklerini söyleyebiliriz. Özünde, iyi bir uzun pasör olduğunu ve çizgileri aşacak pas yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Uzun paslara geçecek olursak, Carlos'un bunlara, orta sahadan yere atılan paslardan bile daha fazla güvendiği açık.
SAVUNMA
Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olan Carlos, topun kontrolü için forvetlerle mücadele etmekte hiç zorlanmıyor.
Ne olacağını tahmin edebilen akıllı bir oyuncu. Rakibin ne yapacağını okuyabiliyor ve bundan faydalanabiliyor.
Agresif bir savunmacı. Bu özelliği ona yardımcı olabileceği gibi onu cezalandırabilir de.
Genel olarak Diego Carlos, uzun boyu ve fiziksel olarak oldukça güçlü olması nedeniyle bir stoper için harika olan bazı etkileyici fiziksel özelliklere sahip. Topla oynarken korkmuyor ve takımın daha doğrudan oynamasına yardımcı olan uzun toplara önem vererek aslında iyi iş çıkarıyor.
Dahası, agresiflik ve öngörü gibi bazı iyi savunma yetenekleri sergiliyor ancak bazen hücum oyuncuları ondan daha iyi olduğu için 1'e 1 durumlarını ve savunma pozisyonlarında sorun yaşayabiliyor.
KİŞİSEL BİLGİLER
15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan 31 yaşındaki stoper, 1.85 boyunda. Tam adı Diego Carlos Santos Silva olan Brezilyalı oyuncu, Diego Carlos ismini kullanıyor.
KARİYERİ
Kariyerinde Desportivo Brasil, Sao Paulo, Madureira, Estoril Praia, Porto B, Nantes, Sevilla ve Aston Villa formaları giyen Diego Carlos, çıktığı 354 profesyonel maçta 13 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kariyeri boyunca 76 sarı kart gören Carlos, 7 kez de kırmızı kart gördü.
Kariyeri boyunca 2 kupa kazanmayı başaran Carlos, 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Carlos, 2021 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile altın madalya kazandı.
TRANSFER GEÇMİŞİ
2016-17 sezonunda Estoril'den Nantes'a 1.3 milyon euro karşılığında transfer olması ile birlikte kariyeri yükselişe geçen Diego Carlos, Nantes'da gösterdiği performansla 2019-20 sezonunda 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
Sevilla'da kariyerinin en parlak dönemini geçiren Carlos, 2022-23 sezonunda 31 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya giderek İngiltere'nin yolunu tuttu.
EN İYİ ÖZELLİKLERİ
Kariyerinin başından bu yana güçlü, hızlı ve atletik bir profil çizen Diego Carlos, bunun yanında oyun kurma becerisiyle de başaltı takımlar için ideal bir stoper profili çizdi.
Özellikle Sevilla'daki döneminde kariyer zirvesini yaşayan Carlos, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın en gözde oyuncularından birisi olarak dikkat çekiyordu.
Takvimler 2020 yılını gösterirken piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos, o gün için dünyanın değerli stoperleri arasında gösteriliyordu.
SAKATLIK GEÇMİŞİ
Kariyeri boyunca uzun sakatlıklar yaşamayan Diego Carlos, en büyük sakatlığını mevcut kulübü Aston Villa'ya transfer olduğu ilk günlerde yaşadı.
Transfer olduğu 2022-23 sezonunun başında aşil tendonunda yırtık meydana gelen Diego Carlos, tam 214 gün sahalardan uzak kaldı ve 28 maç kaçırdı.
ASTON VILLA DÖNEMİ
Büyük umutlarla transfer olduğu Aston Villa'da yaşadığı ağır sakatlığın ardından atletik özelliklerinde gerileme yaşayan Diego Carlos, doğal olarak İngiliz ekibinde beklenen etkiyi yaratamadı.
Özellikle onu öne çıkaran özelliklerinde gerileme yaşaması, Brezilyalı oyuncuyu sakatlığını atlattıktan sonra rotasyon oyuncularından birisi haline getirdi.
Ancak Aston Villa'nın Pau Torres, Ezri Konsa gibi üst düzey performans gösteren stoperleri olması da Carlos'un rotasyonda kısmen geride kalmasında önemli rol oynadı.
FENERBAHÇE'YE UYUMLU MU?
Sezonun ikinci devresi öncesi üçlü savunma üzerine bir sisteme geçiş yapması beklenen Fenerbahçe'de stoper pozisyonu hem nitelik hem de nicelik olarak eksik kalmış durumda.
Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezon boyu sürecek sakatlıkları sebebiyle elinde sadece Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü kalan Fenerbahçe, iki oyuncunun da istikrarsız performans göstermesi sebebiyle doğal olarak stoper arayışına geçti.
Diego Carlos, her ne kadar gerilemiş olsa da atletik özellikleri ile Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir oyuncu. Üçlü savunma özelinde sağ stoper pozisyonuna yerleşmesi beklenen Carlos için en ideal pozisyon savunmanın ortası olarak görülüyor.
Fenerbahçe'nin savunma çizgisini geride kurması ve orta saha bloğu ile savunma bloğu arasında büyük boşlukların oluşması, sarı-lacivertli ekibin sezon başından bu yana kanayan yarası. Carlos'un önde oynama alışkanlığı ile savunmanın merkezinde oynaması, Fenerbahçe'nin takım boyunu kısaltması ve hatlar arasındaki boşlukların daralmasına yol açabilir.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa ile 17 resmi maça çıkan Diego Carlos, bu maçlarda 1403 dakika sahada kaldı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda skor katkısı veremedi.
SCOUT RAPORU: DIEGO CARLOS
Carlos güçlü, hızlı ve topla iyi başa çıkabilen bir stoper olmasının yanı sıra iyi savunma özelliklerine de sahip.
TOPA SAHİP OLMA
Birçok modern stoper gibi Carlos da topla rahat oynayabiliyor. Uzun pas atma eğilimi en yüksek stoperlerden biri olduğu için başarı yüzdesinin o kadar da yüksek olmaması anlaşılabilir bir durum çünkü uzun paslar tahmin edilemez ve tamamen onun pas kalitesine bağlı değildir. Daha iyi bir fikir edinmek için, diğer stoperlerin uzun paslarda daha yüksek bir başarı oranına sahip olabileceğini, ancak oyun sırasında Carlos'tan çok daha az pas verdiklerini söyleyebiliriz. Özünde, iyi bir uzun pasör olduğunu ve çizgileri aşacak pas yeteneğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Uzun paslara geçecek olursak, Carlos'un bunlara, orta sahadan yere atılan paslardan bile daha fazla güvendiği açık.
SAVUNMA
Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olan Carlos, topun kontrolü için forvetlerle mücadele etmekte hiç zorlanmıyor.
Ne olacağını tahmin edebilen akıllı bir oyuncu. Rakibin ne yapacağını okuyabiliyor ve bundan faydalanabiliyor.
Agresif bir savunmacı. Bu özelliği ona yardımcı olabileceği gibi onu cezalandırabilir de.
Genel olarak Diego Carlos, uzun boyu ve fiziksel olarak oldukça güçlü olması nedeniyle bir stoper için harika olan bazı etkileyici fiziksel özelliklere sahip. Topla oynarken korkmuyor ve takımın daha doğrudan oynamasına yardımcı olan uzun toplara önem vererek aslında iyi iş çıkarıyor.
Dahası, agresiflik ve öngörü gibi bazı iyi savunma yetenekleri sergiliyor ancak bazen hücum oyuncuları ondan daha iyi olduğu için 1'e 1 durumlarını ve savunma pozisyonlarında sorun yaşayabiliyor.