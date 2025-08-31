Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 8-1 kazandı.Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda, 17 ve 45+4'te, 49. dakikada, 62. dakikadave 71. dakikadakaydetti.Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikadageldi.Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Amed Sportif, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.Stat: Yeni AdanaHakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk YağlıAdana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan DemirbağAmed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), DiagneGoller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Ahmet BolatSarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)