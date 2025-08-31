Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 8-1 kazandı.
Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 17 ve 45+4'te Andrade, 49. dakikada Emrah Başsan, 62. dakikada Dia Saba ve 71. dakikada Adama Traore kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 28. dakikada Ahmet Bolat'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise -5 puanla son sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Amed Sportif, Pendikspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Bodrum'a konuk olacak.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan Demirbağ
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), Diagne
Goller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Ahmet Bolat
Sarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)