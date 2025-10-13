Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!

Serie A ekiplerinden Udinese'nin efsane oyuncusu Antonio Di Natale, Galatasaray'dan Udinese'ye bu sezon kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.



"BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI"



Nicolo Zaniolo hakkında kendisine yöneltilen, "Zaniolo'nun yıllarca senin giydiğin 10 numaralı formayı giymek istediğini biliyor musun?" sorusuna cevap olarak Di Natale, şu ifadeleri kullandı:



"Şu ana kadar beklentileri biraz hayal kırıklığına uğratan iyi bir oyuncu. Kendisi ve Udinese için gelişmesini umuyorum. Kendini yeniden kanıtlamak için ideal ortamı bulacağını bilsin."



PERFORMANSI



Bu sezon İtalyan ekibiyle 9 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.