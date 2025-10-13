13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
2-085'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-089'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-090'

Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!

Udinese'nin efsane isimlerinden Antonio Di Natale, Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

13 Ekim 2025 19:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Serie A ekiplerinden Udinese'nin efsane oyuncusu Antonio Di Natale, Galatasaray'dan Udinese'ye bu sezon kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

"BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞI"

Nicolo Zaniolo hakkında kendisine yöneltilen, "Zaniolo'nun yıllarca senin giydiğin 10 numaralı formayı giymek istediğini biliyor musun?" sorusuna cevap olarak Di Natale, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar beklentileri biraz hayal kırıklığına uğratan iyi bir oyuncu. Kendisi ve Udinese için gelişmesini umuyorum. Kendini yeniden kanıtlamak için ideal ortamı bulacağını bilsin."

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 9 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
