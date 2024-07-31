Serbest guard Devonte' Graham, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Portland Trail Blazers ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



29 yaşındaki Graham, son iki sezonda San Antonio Spurs ile toplam 46 maçta forma giymiş ve geçtiğimiz sezonu maç başına 13.6 dakikada 5 sayı, 1.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



En iyi sezonunu 2019-20'de Charlotte Hornets'ta geçirmiş olan Graham, maç başına ortalama 18.2 sayı, 3.4 ribaund ve 7.5 asist kaydetmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU