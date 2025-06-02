Devlet el koydu; maç ertelendi

⚡Panathinaikos ile Olympiakos arasında çarşamba akşamı oynanacak olan Yunanistan Ligi Final serisi 3. maçı 'devlet kararıyla' ertelendi.



⚡Şartlar normalleşmezse final serisinin iptal edilmesi ihtimali de gündemde.



Ertelemeye neden olan olaylar ve açıklamalar 'flood'da 👇 https://t.co/IGT3mPTQtj pic.twitter.com/NkIkejU4QU



— Sporx (@sporx) June 2, 2025

1 ADIM GERİDEN; NELER OLDU?

Yunan Devleti, basketbolda Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan final serisine el koydu.Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, pazar gecesi Olympiakos'un evinde oynanan maçta yaşanan olayların ardından OAKA'da oynanacak üçüncü maçın devlet kararıyla ertelendiğini duyurdu.Hükümet sözcüsü Marinakis, Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos ve Olympiakos'un sahibi Giorgos ve Panagiotis Angelopoulos kardeşler ile bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Spor Bakan Yardımcısı Giannis Vroutsis'in de katılacağı toplantıda sükünet ve el sıkışma olmaması durumunda final serisinin oynatılmayacağı, sezonun yarıda kalacağı belirtildi.Marinakis açıklamasının devamında "15 ay önce profesyonel spor alanında şiddet olaylarına son vermek için bir dizi girişimde bulunduk. İlk andan itibaren önlemlerin uygulanmasına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Cezaların uygulanmasıyla birlikte irademizi ortaya koyduk. Dünkü görüntüler Yunan sporuna yakışmıyor. Sorumluluğu olan herkes hesap verecek ve ceza alacak." ifadelerini kullandı.Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Hiç kimse benim ülkeme 'F..k you' diyemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama kimse Türkiye'ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu.Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, pazar akşamı sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Ergin Ataman ise maç sonu Olympiakos taraftarına öfke saçtı ve tribünlerden "Türkiye'ye küfredildiğini' söyledi. Bunun üzerine Ataman, Olympiakos taraftarı için 'P*' ifadesini kullandı.Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Angelopoulos kardeşler, maç sonu Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye çıkarak yaşananlara dair konuştular. Kardeşlerden biri olan Panagiotis Angelopoulos, Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamalarına değindi.Angelopoulos, Ergin Ataman'ın 'tutuklanması' gerektiğini söyledi:"Ataman, Olympiakos taraftarına 'p*ç' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p*ç' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman'ın, hem de Giannakopoulos'un yaptıkları kabul edilemez."Angelopoulos, "Dimitris Giannakopoulos (Panathinaikos Başkanı)) için tam olarak ne yapıldığını söyleyelim. Bazıları onu okşuyor, bazıları onu koruyor, onu tolere ediyor ve hatta onun için yasaları değiştiriyor. Peki, herkesin sorumluluklarını üstlenmesi için ne yapıldığını söyleyelim. Pontius Pilatus'vari taktikler artık ne bizim ne de Olympiacos tarafından tolere edilemez. Giannakopoulos, kızımı yakalayacağını, ona bir şeyler yapacağını, benim de göreceğimi söyledi, Nikos Lepeniotis ve 5 kişi daha tanık. Dimitris Giannakopoulos tam olarak budur! Bu olay basketbol sahasında yaşandı. Bu adam iğrenç biri! Böyle şeyleri çıksın erkek gibi ortada söylesin. Kimse benimle veya Olympiakos ile oynayamaz. Savcı, Giannakopoulos'un tutuklanmasını emretti. Bunu öğrenince salondan kaçtı. Tüm bunları güvenlik kameraları kaydetti." sözlerini sarf etti.Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, pazar akşamı sahasında ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durum 1-1'e geldi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.Maçı izlemek için üzerinde göndermeli bir tişörtle Olympiakos salonuna gelen Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Tribünlerden 'kızına ve 12 yaşındaki oğluna küfredildiğini' söyleyen Giannakopoulos, bunun üzerine saha kenarında kontrolünü kaybetti.Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis ise Giannakopoulos'un olaylar sırasında yanına gelip 'Git ve Angelopoulos'lara (Olympiakos'un sahipleri) ve Georgios'a (Bartzokas) söyle, onun gözünün önünde kızına t*cavüz edeceğim' dediğini iddia etti.Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, olayların ardından sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayınladı.Tüm salonun çocuklarına küfrettiğini söyleyen Giannakopoulos, Yunanistan devletine de tepki gösterdi:"Yıllardır basketbolun içerisindeyim, daha önce hiç böyle bir rezilliğe tanık olmadım. Tüm salon tek bir ağızdan aileme ve çocuklarıma, yani bu hayattaki en kutsal varlıklarıma küfretti. Olympiakos'un başındakiler ise bu yaşananları kınamak yerine gösterdiğim tepkiden dolayı bana dava açtılar. Yaptıkları çok b*ktan bir hareket. Bundan dolayı yetkililer beni salondan çıkardılar. Olympiakos bu ülkede devlet olmuş. Tüm bu yaşananlardan sonra devlet işin içine dahil olacak mı göreceğiz."