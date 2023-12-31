Devlet Bahçeli'den Süper Kupa sözleri

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında ertelenen Süper Kupa maçına da değindi.

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Devlet Bahçeli'den Süper Kupa sözleri
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31 Aralık 2023 13:25
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, ertelenen 2023 Süper Kupa maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Bahçeli paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz."

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