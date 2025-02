Devler Ligi'nde son 4 bilet bu gece!

20.45 BORUSSIA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON

23.00 PSG - BREST

23.00 REAL MADRID - MANCHESTER CITY

23.00 PSV - JUVENTUS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek son 4 takım, bugün oynanacak Eleme Turu Playoff rövanş maçlarından sonra belli olacak.İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler...Dortmund, Lizbon'da galip gelerek bir eleme maçının kulüp tarihindeki ilk ayağındaki en farklı galibiyet rekorunu egale etti ancak takımının son zamanlarda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında yeni teknik direktör Niko Kovac henüz çok ileriyi planlamayacak. "Kalemizde gol görmemeye kararlıydık ve galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi. "Umarım bunun ileriye dönük bir etkisi olur ama her şeyi de abartmak istemiyoruz. Kesinlikle geliştirebileceğimiz şeyler var."Sporting, Dortmund karşısında maça nasıl başladığına bakarak biraz umutlanabilir; ilk yarıyı daha iyi oynadıklarını hissettiler ancak Serhou Guirassy'nin 60. dakikada attığı golden sonra boyun eğdiler. Savunma oyuncusu Eduardo Quaresma "Şimdi işler daha karışık ama Dortmund'a aynı hırsla gidiyoruz" dedi. "Lizbon'da üç gol attılar ve biz de bunu Almanya'da yapabiliriz. İnanmak zorundayız çünkü biz Sporting'iz."* Serhou Guirassy, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda on gol atarak Erling Haaland ve Robert Lewandowski'nin Dortmund rekorunu egale etti.Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; GuirassyRui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Hjulmand, Joao Simoes; Geovany Quenda, Araujo, Biel; HarderŞampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım deplasmanda elde ettiği üç gollük avantajın evindeki rövanşta geri alınmasına izin vermedi ancak Paris'in deplasmanda elde ettiği büyük zaferde gol atan Vitinha hiçbir şeyi hafife almıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, "Öndeyiz, iyi bir farkımız var ama bunun hiçbir şey ifade etmediğini biliyoruz ve futbolu bilen insanlar da bunu iyi bilir." dedi. "Parc des Princes'teki maça da aynı şekilde çıkacağız ve zorlu bir maç olacağını biliyoruz."İlk maçta Ousmane Dembele'nin iki golüyle mağlup olan Brest kalecisi Marco Bizot da Fransa'nın başkentinde karşılaşacakları görevin büyüklüğünün farkında. "Paris, Real Madrid ile aynı seviyede ve böyle bir takıma karşı oynamak zor," dedi. "Ancak oyuncular için bu seviyede bir maç deneyimi yaşamak harika bir şey. İkinci maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oraya gururla gideceğiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve sonunda ne olacağını göreceğiz."* Dembele'nin ilk maçta attığı iki gol, Paris formasıyla tüm kulvarlarda son 11 maçta attığı gol 18. gol oldu.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Doue, Vitinha, Joao Neves; Lee, Dembele, Barcola: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre; Ajorque, SimaJude Bellingham ilk maçta Madrid'in uzatmalarda kazandığı golü attıktan sonra şunları söyledi:"Bu sadece teknik ve taktiksel bir mücadele değil, aynı zamanda psikolojik bir test." City 86. dakikaya kadar 2-1 öndeyken ve dikkatler İspanya'ya çevrilmişken tur kesinlikle zihinsel olarak Carlo Ancelotti'nin takımına yönelmiş durumda. Bellingham, "Eve dönerken öne geçmek güzel" diye ekledi. "Bernabeu'nun bu maç için dolup taşacağından eminim, onlara yine hak ettikleri bir performans göstermeliyiz."City'den John Stones "Bernabeu'ya 2-1 önde gitmek için harika bir fırsat yakalamıştık ve şimdi oraya gittiğimizde eşitliği sağlamak için bir gole ihtiyacımız var" dedi ama umut hala var. Madrid bu sezon evinde Milan'a 3-1 yenildi ve City 2020'de Bernabeu'da 2-1 kazandı. Pep Guardiola ilk maçtaki yenilgisinden sonra mutsuz görünüyordu ama henüz pes etmedi. "İkinci maçta deneyeceğiz." dedi.* İlk maçtaki galibiyet Real Madrid'in Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki (tüm turlarda) 300. galibiyeti oldu. Bu sayıya ulaşan ilk takım oldular.: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius JuniorEderson; Lewis, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Foden; Savinho, Haaland, MarmoushPSV, Torino'da Samuel Mbangula'nın 82. dakikada attığı golle geriye düştü ancak orta saha oyuncusu Jerdy Schouten takım arkadaşları adına güvenli konuştu. "Evimizde çok güçlü bir takımız, bu yüzden rövanş maçı öncesinde kendimize güveniyoruz." Hollanda ekibi Eindhoven'da oynadığı son 14 Avrupa maçında yenilmedi (9 Galibiyet 5 Beraberlik) ve son üç maçında on gol attı. Teknik Direktör Peter Bosz ilk maçta alınan mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da verdiği demeçte inancının tam olduğunu söyledi: "Hala oynanacak bir maç daha var."Juventus milenyumun başından bu yana Hollanda'da kaybetmedi (2 Galibiyet 2 Beraberlik) ancak PSV Stadyumu'nda da hiç oynamadılar. Teknik Direktör Thiago Motta, takımının bu maçı kazanmak için yapması gereken çok şey olduğunun farkında. "Çok iyi futbol oynayan bir takıma karşı elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi. İlk maçın galibi Mbangula da aynı fikirde olduğunu söyledi: "Çok iyi oynayan ve çok ateşli bir kalabalık tarafından desteklenen bir takımın evine gitmek zorundayız. Kolay olmayacak."* PSV, 2006/07 son 16 turunda Arsenal'e karşı aldığı 2-1'lik toplam galibiyetten bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesini kazanamadı (1-0 İç, 1-1 Deplasman).: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Til, Schouten; Perisic, De Jong, Lang: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceiçao, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani